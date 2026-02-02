Romano: MFF överens – Bolin flyttar till Mönchengladbach

Malmö FF är på väg att sälja en av sina stjärnor, Hugo Bolin.

Detta då Skåneklubben är överens med Borussia Mönchengladbach.

Det rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Sedan 2022 har Hugo Bolin, 22, spelat för Malmö FF:s A-lag. Under åren i de Himmelsblå har det blivit spel i 103 matcher där yttern har gjort 19 mål och nio assist.

Nu ser 22-åringen ut att vara förlorad för fjolårets allsvenska sexa.

Under måndagen rapporterar transferspecialisten Fabrizio Romano att Malmö FF har kommit överens med Borussia Mönchengladbach gällande en övergång för Bolin.

Vidare gör uppgifterna gällande att MFF tjänar omkring 21 miljoner kronor för affären med Bundesliga-klubben.

Under sin tid i Malmö FF har Bolin vunnit två SM-guld samt varit utlånad till Degerfors IF. Han har även blivit uttagen till det svenska herrlandslaget där han har gjort två landskamper.