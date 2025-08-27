Alexander Isaks framtid är oviss.

Snart stänger transferfönstret och den strejkande stjärnan kan bli kvar i Newcastle mot sin vilja.

FotbollDirekt går igenom alla tänkbara lösningar i fönstrets sista vecka.

Borde Isak lämna Newcastle? Ja

Ja Nej Ja

Nej 0 Votes

Foto: Alamy

Alexander Isak, 25, är i fullfjädrad konflikt med Newcastle United. Den svenske landslagsstjärnan vill lämna den nordengelska klubben, som enligt tidigare har nobbat ett bud på motsvarande 1,5 miljarder kronor från Liverpool. Samtidigt deltar Isak inte i lagets träningar och uppges vägra spela för Newcastle.

I förra veckan bröt Isak den långa tystnaden med ett kritiskt inlägg på sociala medier där han hävdade att Newcastle har brutit sina löften om att han skulle få lämna efter förra säsongen.

”Verkligheten är att löften gavs och klubben har vetat om hur jag tänker under en lång tid. Att nu agera som om dessa problem har kommit upp först nu är vilseledande”, skrev han.

”När löften bryts och förtroendet förlorat så kan inte relationen fortsätta. Det är så det är för mig nu med saker och ting – och det är därför förändring ligger i allas bästa intresse, inte bara mitt egna”.

Isak i en bil utanför Newcastles träningsanläggning. Foto: Alamy.

Timmar senare slog Newcastle tillbaka.

”Vi är besvikna över att ha blivit uppmärksammade på ett inlägg i sociala medier av Alexander Isak ikväll. Vi är tydliga i vårt svar att Alex har ett gällande kontrakt och att inget löfte någonsin har gjorts av en klubbföreträdare att Alex kan lämna Newcastle United denna sommar”, skrev klubben i ett uttalande.

Med bara dygn kvar på det engelska transferfönstret, som stänger klockan 20:00 på måndag den 1 september, är stjärnans framtid fortfarande oviss. FotbollDirekt går igenom alla tänkbara slut på den infekterade situationen.

Flytt till Liverpool

Den mest tydliga lösningen på den kyliga relationen är att Alexander Isak till slut skulle få till sin drömflytt till Liverpool. Newcastle har tidigare varit tydliga med att Isak inte är till salu, samtidigt som Premier League-mästaren sägs stå redo med ett nytt och förbättrat bud på motsvarande 1,7 miljarder kronor.

”The Magpies” är tydligt på jakt efter en ersättare till den svenske anfallaren, och skulle klubben göra klart med till exempel Brentfords Yoane Wissa skulle det kunna öppna för att en försäljning faktiskt blir verklighet.

Samtidigt har The Telegraph-journalisten Luke Edwards slagit fast att en flytt till Liverpool är helt avskriven.

”Om du läser Newcastles uttalande i kväll och fortfarande tror att det finns en chans att Alexander Isak kommer att gå till Liverpool denna sommar, lycka till. Du kommer att behöva det. Jag har försökt berätta för er hela sommaren vad situationen var. Några av er ville inte lyssna.”, skrev han på X strax efter att Newcastle bemött Isaks uttalande.

Om en flytt till Liverpool faktiskt ska bli av har Premier League-mästaren bara fram till måndagskvällen på sig att agera.

Nytt kontrakt

Bakgrunden till konflikten mellan Isak och Newcastle sägs vara att spelaren blivit lovad ett nytt, förbättrat kontrakt i Newcastle, men redan förra sommaren informerade klubben Isak om att det inte skulle bli ett nytt avtal. Newcastle var tvunget att uppfylla de finansiella krav som ställs på klubben, och eftersom Alexander Isak redan har ett långt och fördelaktigt kontrakt skrotades planerna på en löneförhöjning. Det ska ha fått den svenske anfallaren att svara med att säsongen 2024/25 skulle bli hans sista i klubben.

Enligt Daily Mail har Newcastles delägare Jamie Reuben, samt en PIF-delegation från Saudiarabien, varit hemma hos Isak tidigare i veckan. Målet ska ha varit att övertala svensken om att stanna kvar, och en diskussion om ett nytt avtal ska, enligt uppgifterna, vara tillbaka på bordet.

Då kan Isak bli kvar i Newcastle. Foto: Alamy.

Skulle Newcastle vika sig och ge Alexander Isak ett nytt kontrakt skulle konflikten mellan parterna kunna lösas.

Strejk resten av säsongen

”Blågult”-anfallaren har inte tränat med klubben sedan sommaruppehållet och enligt uppgifter ska Isak vara tydlig med att han inte kommer att spela en minut till i Newcastle-tröjan. I stället tränar svensken på individuellt i hopp om att en transfer kan bli verklighet under de sista skälvande dygnen av fönstret.

Om Alexander Isak skulle bli kvar efter det att fönstret bommat igen, och förhandlingarna om ett nytt avtal inte leder någon vart, kan 25-åringen bli ”tvungen” att gå på strejk resten av säsongen.

”Isak är en råtta”. Foto: Alamy.

Det kan dock bli fråga om ett kontraktsbrott och skulle kunna leda till både disciplinära och rättsliga åtgärder från Newcastles sida.

Flytt till Saudiarabien

Tidigare i somras gjordes Isak aktuell för en flytt bort från den europeiska fotbollen. Den saudiska klubben Al-Hilal rapporterades ha erbjudit anfallaren ett jättekontrakt med en veckolön på 600 000 pund (motsvarande 7.6 miljoner kronor) kryddat med ett gäng prestations baserade bonusar.

Isak ska dock ha tackat nej till förslaget från Saudiarabien till förmån för att stanna i Europa och toppfotbollen.

🚨🇸🇪 There’s nothing ongoing between Alexander Isak and Al Hilal now.



Isak has already turned down Saudi options, he said no as his wish remains to play at the highest level in Europe.



The real club in concrete talks for Isak was, is and remains Liverpool. 🔴🔛 pic.twitter.com/8YyGqezjqP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2025

Skulle flytten till Liverpool inte bli av, samtidigt som övertalningsförsöket från Reuben och PIF-delegationen inte hjälper parterna att lösa konflikten, skulle Al-Hilal kunna svepa in under transferfönstrets sista dygn och återuppta värvningsförsöket av Isak. Det saudiska transferfönstret har öppet fram till den 10 september.

Stanna till januarifönstret

Det är fullt möjligt att samtalen mellan Isak och Newcastle inte resulterar i ett nytt kontrakt eller en läkt relation, men hembesöket tidigare i veckan skulle ändå kunna mynna ut i något konkret. Ett alternativ är att parterna kommer överens om att Isak stannar över höstsäsongen för att sedan lämna Newcastle i januarifönstret. 25-åringen skulle kunna återgå till träning och matchspel i vetskap om att han tillåts lämna i vinter.

Det finns dock frågetecken om relationen med klubben, lagkamraterna och supportrarna går att reparera.

Utlåning

Blir det ingen permanent flytt i sommar kan det bli tal om en utlåning av den svenske stjärnan. Det skulle i så fall vara fråga om en temporär lösning på konflikten, men både klubb och spelare skulle få välbehövligt andrum.

Isak skulle kunna lämna klubben över säsongen och under tiden kan parterna förhandla villkoren för en exit nästa sommar, samtidigt som intresserade klubbar får mer tid att förbereda konkreta bud på svensken.