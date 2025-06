Sky: Liverpool-målvakten tackar nej till Galatasaray

Han har vaktat buren på Anfield sedan sommaren 2018.

Under den senaste tiden har Alisson kopplats ihop med en flytt.

Nu skriver Sky Sports att brassen har tackat nej till Galatasaray.





Det var i juli för sju år sedan som Alisson lämnade Roma för spel i Liverpool.



Sedan dess har den 32-årige målvakten blivit ”The Reds” trogen och vaktat målet vid hela 298 tillfällen i vilka han har hållit nollan 127 gånger.



Under hösten förra året började rykten om att brassen kan lämna Liverpool efter säsongen florera.



Ett sådant var att han var på radarn hos den turkiska storklubben Galatasaray – som nu ser ut att ha gjort ett försök att värva honom.



Enligt Sky Sports har Istanbul-klubben hört sig för med ett fråga om en potentiell övergång detta sommarfönster.



Svaret? Nej, från Alisson själv.



Anledningen bakom svaret, och om det handlar om att han vill stanna i Liverpool eller inte flytta till Turkiet, framgår inte av uppgifterna.



Alissons har kontrakt med med Liverpool fram till sommaren 2027.

🚨🟡🔴 Galatasaray are still actively searching for a top goalkeeper!

Among others, they have made a concrete enquiry for #Alisson a few weeks ago. However, he declined — he is under contract with FC Liverpool until 2027. #LFC @SkySportDE 🇧🇷 pic.twitter.com/YQETRtKdLo

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 14, 2025