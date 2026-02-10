Stroud bekräftar bud från Serie A: ”Inget som passade”

Elliot Stroud har varit en av de mer omskrivna Mjällby-spelarna under vintern.

Detta då ytterbacken har ryktats vara aktuell för en flytt till flera olika klubbar – vilket han nu berättar stämmer.

– Alla de tre klubbarna var intresserade och jag tror även att det kom ett bud från Pisa, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Efter två och ett halvt år i Mjällby AIF, där förra säsongen renderade i ett sensationellt SM-guld och allsvenskt poängrekord, har det rapporterats friskt kring Elliot Stroud under vintern.

Detta då den 23-årige wingbacken från Uddevalla har gjorts aktuell för en flytt från Listerlandet till flera olika klubbar. Då Stroud stod för en mycket fin säsong 2025, där han gjorde tio mål och fem assist i allsvenskan, trodde många att det var dags för honom att testa vingarna i utlandet. Det förstår Stroud själv, och medger att intresset för honom har varit stort under vintern.

– Utifrån sett har det nog sett ut så men jag har haft en väldigt bra dialog med både Hasse (Larsson, sportchef), klubben och min agent. Vi har väl känt, om det inte skulle dyka upp något som var klippt och skuret för både Mjällby och mig, att tanken är att jag ska stanna till sommaren. Sedan får vi se om det kommer någonting bra som passar både mig och klubben då, säger Stroud till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det var väl tanken, men det kom både bud och intressen från olika klubbar det här fönstret. Däremot var det ingenting som var jätteattraktivt för varken mig eller klubben. Vi får se vad som händer i sommar helt enkelt.

Bemöter FD:s rapporter: ”Det är uppgifter som stämmer”

Foto: Bildbyrån

Under vinterfönstret har FotbollDirekt kunnat rapportera om ett intresse från såväl tjeckiska Sparta Prag som en icke namngiven klubb från MLS. Lägg där till att Serie A-klubben Pisa påstås ha lagt ett bud på Maif-stjärnan.

– Det är väl uppgifter som stämmer. Alla de tre klubbarna var intresserade och jag tror även att det kom ett bud från Pisa. Det var dock ingenting som passade mig eller Mjällby så det blev ingenting av det, förklarar Stroud.

Med ett avtal som sträcker sig till slutet av året, som Mjällby har varit tydliga med att man vill förlänga, känner Stroud ett stort förtroende från klubben han kom till från Oddevold sommaren 2023.

– Det är ett kvitto på att man har gjort någonting rätt och bra, så det är jättesmickrande och roligt. Jag och Hasse har som sagt haft en bra dialog och han säger att han är supernöjd med mig. Även Karl har haft dialog med mig och säger detsamma. Det är jätteroligt att få höra det.

Däremot står han inför ett tämligen tufft dilemma när det kommer till en eventuell förlängning, då en sådan minimerar hans chanser över att själv bestämma sig för framtida flytt.

– Det ligger någonting i det du säger, absolut. Det är en liten balansgång där man får väga in vad som passar mig personligen. I slutändan är det ändå så att man som fotbollsspelare inte har en jättelång karriär, och det är klart att jag har drömmar om att försöka spela utomlands och på så hög nivå som möjligt. Det är ingenting jag sticker under stolen med men jag är också evigt tacksam över att Mjällby tog in mig och gav mig en chans. Det har man ju också i beaktning såklart, avslutar Stroud.

Totalt sett står Elliot Stroud noterad för spel i 90 matcher för Mjällby AIF i vilka det har blivit 20 mål och tolv assist.