Svaret efter United-ryktet: ”Jag är så lycklig i Paris”

Manchester United kommer att anställa en ny huvudtränare på permanent basis inför nästa säsong.

Det ser dock inte ut att bli PSG-tränaren Luis Enrique – trots den senaste tidens rykten.

– Ici c’est Paris, säger spanjoren enligt Goal.com.

Foto: Bildbyrån

Paris Saint-Germain-tränaren Luis Enrique sägs ha funnits med på Manchester Uniteds lista över tänkbara permanent tränare. Däremot ser det inte ut att bli någon flytt till England för spanjoren.

Under gårdagen rapporterade Daily Mirror att Enrique har fattat ett beslut om att fortsätta i PSG samt att han kommer att förhandla om en förlängning av sitt nuvarande kontrakt. Tränaren är redan bunden till klubben över nästa säsong, men uppges nu vara inställd på att stanna längre.

Nu uttalar sig 55-åringen om den senaste tidens mediauppgifter.

– Jag är så lycklig i Paris. Ici c’est Paris (Det här är Paris), säger han enligt Goal.com.

Paris Saint-Germain ligger på en förstaplats i Ligue 1 efter 21 omgångar.





