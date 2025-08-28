Nick Woltemade är klar för Newcastle.

Anfallaren köps loss för 996 miljoner kronor.

Detta enligt samstämmiga uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Newcastle har jagat en anfallare sedan Alexander Isak har ryktats bort. ”The Magpies” försökte tidigare med Hugo Ekitike och Benjamin Sesko som båda gått till ligakonkurrenter.

Nu verkar Newcastle ha hittat sin lösning.

Enligt transfer-journalisten Florian Plettenberg har Newcastle gjort klart med Stuttgart-anfallaren Nick Woltemade. Enligt Plettenberg landar affären på 85 miljoner euro, vilket motsvarar 996 miljoner kronor. Där till ska det finnas ytterligare fem miljoner euro i prestationsbaserade bonusar.

Enligt Daily Mail har Woltemade rest till England för att genomföra en läkarundersökning.

Förra säsongen gjorde Woltemade 17 mål på 33 matcher för Stuttgart.