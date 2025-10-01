Tobias Sana: ”Jag är tillräckligt bra för att spela även nästa år”

Tobias Sana och hans Örgryte stormar mot allsvenskan.

Detta samtidigt som den 36-årige nyckelspelaren sitter på utgående kontrakt.

– Jag tror på mig stenhårt, men sportchefen har viktigare spelare att lösa än mig, säger Sana till GP.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen tog Örgryte IS sin 16:e seger för säsongen när man välkomnade Landskrona Bois till Gamla Ullevi.

Siffrorna skrevs till 2-0 efter mål av Noah Christoffersson och Tobias Sana och Öis toppar nu superettan med två poäng.

Det är dock inte säkert att en av lagets nyckelspelare, Tobias Sana, blir kvar i klubben nästa år – oavsett om det blir spel i allsvenskan eller superettan. Detta då han sitter på utgående kontrakt.

– Vi har inte snackat någonting alls. Men han (Pontus Farnerud, sportchef) vet var de har mig. Jag vet var jag har honom, säger Sana till GP och berättar att han trivs i sällskapets tillvaro:

– Jag är här, jag vet att jag är tillräckligt bra för att spela fotboll även nästa år. Jag tror på mig stenhårt, men han (Pontus) har viktigare spelare att lösa än mig. Så vi tar det sen, så får vi se vad som händer i vinter. Jag trivs bra här, jag har en familjesituation som är ganska svår för mig att dra iväg någonstans. Jag är lugn.



På frågan om 36-åringen kommer att bli kvar i Örgryte om han får chansen lyder svaret:

– Precis. Sedan är det alltid en förhandling, och de kanske ser någon annan ”tia” (offensiv mittfältare) som är vassare än mig, men vi tar det då.

Denna säsong står Tobias Sana noterad för spel i 23 superettan-matcher i vilka det har blivit sex mål och nio assist.

