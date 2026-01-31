Uppgifter: Affären klar – Walta lämnar IK Sirius

Nu ser en flytt ut att vara nära för Leo Walta.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nu att IK Sirius och Swansea är överens gällande mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Leo Walta har ryktats bort från IK Sirius hela vintern och nu ser en affär ut att vara så gott som klar.

Tidigare i veckan rapporterade transferexperten Fabrizio Romano att Swansea planerade att komma med ett bud innan deadline.

Det uppges man nu ha gjort och det budet uppges även ha accepterats.

Romano rapporterar nämligen nu att affären är klar och att den walesiska klubben betalar 3,5 miljoner euro, omkring 37 miljoner kronor för mittfältaren.