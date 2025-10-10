Uppgifter: AIK värvar mittfältstalang från Nigeria
AIK har gjort klart med en ny värvning.
Enligt Sportbladet ansluter Oreoluwa Agbenla, 17, nästa sommar.
AIK slåss om Europaplatserna i allsvenskan 2025 och med fyra omgångar kvar av säsongen ligger ”Gnaget” på en fjärdeplats med en poäng upp till tredjeplacerade Gais.
Till nästa säsong är det inte bara Europa-spel som kan komma till Solna. Enligt Sportbladet har AIK dessutom gjort klart med en värvning till nästa sommar. Det handlar om den 17-åriga mittfältaren Oreoluwa Agbenla från Nigeria som väntas ansluta till klubben under sommaren 2026.
Agbenla spelar i den nigerianska klubben Beyond Limits. Han fyller 18 år den 12 juli nästa sommar.
Hur mycket AIK betalar för mittfältaren framgår inte av Sportbladets uppgifter.
