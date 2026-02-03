Uppgifter: Alonso kan ersätta Guardiola i Manchester City

Xabi Alonso har fått sparken av Real Madrid.

Enligt The Telegraph är spanjoren en möjlig ersättare till Manchester Citys tränare Pep Guardiola.

Foto: Bildbyrån

I början av året meddelade Real Madrid att tränaren Xabi Alonso får sparken och ersätts av Alvaro Arbeloa.

Efter Alonsos sorti har han kopplats ihop med att ta över efter Arne Slot i Liverpool. Nu rapporterar The Telegraph att han finns på en lista hos en annan Premier League-klubb.

Enligt tidningen finns spanjoren med på listan över potentiella ersättare till Pep Guardiola i Manchester City. Utöver Alonso listas Enzo Maresca och Cesc Fabregas som potentiella tränare.

Guardiolas kontrakt med Manchester City löper ut sommaren 2027.