Uppgifter: Arsenal intresserade av Real Madrid-talang

Arsenal kan komma att försöka värva från Real Madrid.

Londonklubben är intresserade av talangen Victor Valdepeñas.

Detta enligt Fabrizio Romano.

Foto: Alamy

Arsenal går starkt i Premier League och efter gårdagens seger mot West Ham, samtidigt som Liverpool förlorade mot Chelsea, så leder nu Londonklubben den engelska ligan.

Samtidigt som det går bra i nuet så ser klubben även ut att vilja bygga för framtiden.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nämligen att Arsenal är intresserade av Real Madrid-talangen Victor Valdepeñas.

– Vem kan bli nästa talang som spelar i Arsenal? Jag har ett namn. Det är en talang som Arsenal har följt i några månader nu och det är en spelare de fortsätter att titta på. Det kommer inte att bli lätt alls eftersom han är en Real Madrid-spelare, han heter Victor Valdepeñas, även kallad Valde. Han anses vara en viktig talang, en mycket ung spelare från Real Madrids sektor, säger han på YouTube.

Valdepeñas som är 18 år gammal har kontrakt med den spanska storklubben över säsongen 2029.