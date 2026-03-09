Uppgifter: Arsenal leder jakten på tyske stjärnan

Leon Goretzka kommer att byta klubb i sommar.

En flytt till England uppges i dagsläget vara mest aktuell.

Arsenal sägs nämligen leda jakten på tysken.

Foto: Bildbyrån

Leon Goretzka tackar för sig i Bayern München i sommar och den tyska mittfältaren har placerats i flera storklubbar sedan det blev officiellt.

FC Barcelona, Napoli och Arsenal har alla nämnts och nu kommer rapporter om att en flytt till England är närmast för mittfältaren.

Bild-journalisten Christian Falk, menar nämligen på att Londonklubben leder jakten på tysken och att Goretzka själv älskar Premier League.

Den här säsongen har det blivit två mål och en assist på 22 framträdanden i Bundesliga för Goretzka.