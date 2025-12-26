Uppgifter: Napoli vill värva Leon Goretzka

Leon Goretzka kan lämna Tyskland och Bayern München i vinter.

Enligt uppgifter från italienska TMW är Napoli intresserade.

Foto: Bildbyrån

Leon Goretzka spelar i Bayern München och hans kontrakt löper ut i sommar. Nu ser det ut som att den tyska landslagsspelaren byter klubb,

Om mittfältaren och Bayern kommer överens som en förläning är ännu oklart. Men han har platerats i flertalet klubbar, bland annat Atlético Madrid, Juventus och Inter.

Nu skriver italienska TMW att Napoli är intresserade, men Bayern München ser inte ut att vilja släppa sin mittfältare ännu.

Goretzka har gjort 15 mål på 67 landskamper för Tyskland så här långt.