Uppgifter: Atalanta i samtal om att förlänga med Isak Hien

Isak Hien har gjort sig given i Atalanta.

Nu ser han också ut att skriva på ett nytt kontrakt.

Enligt Fabrizio Romano har Serie A-klubben påbörjat förhandlingar med mittbacken.

Det var i januari 2024 som Isak Hien, 26, lämnade Hellas Verona för spel i Atalanta.

Sedan dess har det blivit spel i 68 matcher för Bergamo-klubben där majoriteten har varit från start.

Med ett kontrakt som går ut sommaren 2028 ser mittbacken ut att förlänga sitt avtal.

Under måndagen rapporterar nämligen Fabrizio Romano att Atalanta, Hien och hans agent har inlett förhandlingar om ett nytt avtal.

Trots intresse från Serie A och Premier League vill Atalanta tillse att den svenske landslagsmannen blir kvar i klubben.

Isak Hien står noterad för 21 A-landskamper med Sverige.

🚨⚫️🔵 Excl: Atalanta open talks with Isak Hien over new deal as he’s always been untouchable this summer.

Despite interest from Italy and Premier League, he’s staying and new contract negotiations have started. pic.twitter.com/39YNUroRrA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025