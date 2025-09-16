Uppgifter: Barcelona-bossen vill värva Haaland

Barcelona vill stärka i offensiven till nästa säsong.

Den katalanska jätten spanar på Man Citys Erling Braut Haaland.

Det rapporterar spanska El Nacional.

Foto: Alamy

Barcelonas president Joan Laporta är tydlig med att han vill stärka upp på anfallet till säsongen 2026. Detta då klubbens nuvarande anfallsstjärna Robert Lewandowski ser ut att lämna när hans kontrakt löper ut nästa sommar.

Enligt spanska El Nacional har Laporta siktet inställt på Manchester Citys Erling Braut Haaland. Om det blir en värvning återstår att se då Barça har tampats med ekonomiska svårigheter under en längre period.

Haalands kontrakt med Manchester City löper ut sommaren 2034.