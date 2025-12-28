Uppgifter: Barcelona överväger Nathan Aké

Efter Andreas Christensens skada undersöker Barcelona möjligheten att förstärka defensiven.

Manchester Citys Nathan Aké har seglat upp som en tillfällig lösning.



Barcelona bekräftade tidigare i veckan att Andreas Christensen drabbats av en korsbandsskada som håller honom borta från spel i tre till fyra månader. Även om ingen operation krävs är det en plats som behöver fyllas upp.

Enligt spanska Sport tittar Barcelona nu på Manchester Citys Nathan Aké som en tillfällig lösning i backlinjen. Nederländaren uppges vara positiv till en flytt till Katalonien, där han skulle kunna få mer regelbunden speltid.

Aké har haft en begränsad roll i City den här säsongen med knappt 600 spelade minuter.

