Uppgifter: Bayern München jagar Brighton-stjärnan

Bayern München vill förstärka i offensiven.

Bland annat ska Brightons Kauro Mitoma vara på klubbens önskelista.

Det rapporterar Sky-journalisten Florian Plettenberg.

Bayern München vill förstärka truppen inför nästa säsong – mer specifikt på ytterpositionen.

Sky-journalisten Florian Plettenberg rapporterade att Kauro Mitoma uppges vara av intresse för Bundesliga-mästarna. Det ska förts samtal mellan Mitomas agent och klubben samtidigt som de inte har kommit med ett konkret erbjudande. Utöver japanen finns det fler namn som Bayern eftertraktar.

Sky Sports rapporterar att Rafael Leão och Nico Williams är på Bayern Münchens radar. Där till är även Dortmunds Jamie Gittens ett möjligt alternativ.

Bayern München säkrade sin 33:e Bundesliga-titel den här säsongen

🚨🔴 EXCL | Kaoru #Mitoma has signalled that he is very open to a move to FC Bayern this summer!

… as confirmed by close UK sources.

Bayern’s interest in the 28 y/o Japanese winger is currently very concrete. Meetings and talks with his agents have already taken place. However,… pic.twitter.com/InwRZHmG3H

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 23, 2025