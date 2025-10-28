Uppgifter: Blåvitt och Öis överväger Bosman-värvning

Simon Gefvert sitter på utgående kontrakt med Västerås SK.

Efter säsongen kan det bli en flytt till Göteborg för honom.

Både IFK Göteborg och Örgryte IS uppges vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Västerås SK är på väg tillbaka till allsvenskan, inte minst efter senaste segern mot Örgryte, men man kan komma att göra resan utan Simon Gefvert.

Yttern som den här säsongen står noterad för ett mål och fyra assist sitter på ett utgående kontrakt med VSK och han uppges dra till sig intresse från två Göteborgsklubbar.

Såväl Örgryte IS som IFK Göteborg ska vara intresserade, detta rapporterar Expressen.

Enligt uppgifterna överväger de båda klubbarna att värva Gefvert som Bosman inför nästa säsong.