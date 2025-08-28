Uppgifter: Blåvitt överens med Katowice om Markovic-transfer

FotbollDirekt har berättat om att GKS Katowice vill värva IFK Göteborgs Eman Markovic.

Nu skriver Expressen att Blåvitt och den polska klubben är överens om en övergång för norrmannen.

Affären sägs bli officiell inom kort.

Han imponerade stort i gruppspelet till Svenska cupen och fick stort förtroende i inledningen av den allsvenska säsongen.

Med spel i 14 seriematcher, varav tolv från start, har Eman Markovic fått stå till sidan på grund av IFK Göteborgs utlänningskvot den senaste tiden. Sist han spelade en allsvensk match var den 6:e juli – då Blåvitt besegrade IK Sirius med 3-1.

I tisdags kunde FotbollDirekt berätta om att polska GKS Katowice ville värva normmanen – och att en övergång kunde ske inom en snar framtid.

Nu skriver Expressen att IFK Göteborg är överens med den polska klubben om en övergång där Markovic sägs läkarundersökas inom kort innan affären sedan kan bli officiell.

GKS Katowice ligger tredje sist i den polska högstaligan, Ekstraklasa.

