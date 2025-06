Uppgifter: Brentfords prislapp på Thomas Frank

Ange Postecoglou har gjort sitt i Tottenham Hotspur.

Nu letar klubben efter en ersättare på tränarposten – som ser ut att bli Brentfords Thomas Frank.

Enligt The Mirror kommer Spurs att behöva betala 10 miljoner pund

Det var under gårdagen som Tottenham Hotspur tog beslutet att sparka tränaren Ange Postecoglou. Detta trots klubbens Europa League-triumf och kommande Champions League-spel. Men årets resultat i Premier League – där man slutade på en 17:e-plats i ligan, uppgavs väga tyngre i beslutsfattandet.



Reaktionerna efter beslutet har varit blandade – och i truppen uppges en hel rad spelare ha blivit ”rasande” över att tränaren fick gå.



Oaktat det ska Postecoglou ersättas – och det kan bli i form av en gammal Spurs-tränare. Det handlar enligt uppgifter om argentinaren Mauricio Pochettino som basade över klubben mellan 2014-2019.



Den kandidat som står högst upp på listan heter Thomas Frank och har tränat Brentford sedan 2018. Om Spurs ska lägga vantarna på honom krävs dock en stor summa pengar. Enligt The Mirror handlar det om tio miljoner pund, eller 130 miljoner kronor, för att aktivera danskens utköpsklausul.



Tränarfrågan i Tottenham har, och kommer, att vara en het potatis under de kommande veckorna fram tills att en ny huvudtränare tillsätts.