Uppgifter: City leder jakten på eftertraktade stjärnan
Elliot Anderson uppvaktas av flera klubbar.
Nu sägs Manchester City leda jakten på mittfältaren.
Det rapporterar Sky Sports.
Manchester City är en av flera storklubbar som jagar Nottingham Forests stjärna Elliot Anderson.
Det har tidigare ryktats om att Manchester United, Chelsea och Bayern München vill värva 23-åringen.
Nu rapporterar Sky Sports att det är Manchester City som leder jakten på Anderson. Det återstår att se om affären går i hamn innan Vm i sommar där mittfältaren representerar England.
Anderson noteras för två mål och tre assist på 43 matcher den här säsongen.
