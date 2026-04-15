Uppgifter: Crystal Palace erbjuder tränare kontrakt

Lovina Stafhammar
Andoni Iraola lämnar Bournemouth efter säsongen.
Enligt spanska Marca har Crystal Palace erbjudit huvudtränaren ett kontrakt.

Bournemouth meddelade tidigare i veckan att huvudtränaren Andoni Iraola lämnar klubben efter säsongen. Spanjoren har redan kopplats ihop med Manchester United – och nu pekar nya uppgifter mot en annan möjlig destination.

Enligt spanska Marca har Crystal Palace lagt fram ett lukrativt erbjudande till Iraola. Londonklubben uppges redan ha varit i kontakt med tränaren och hoppas kunna nå en överenskommelse inom kort.

Iraola sägs i nuläget väga sina alternativ och väntas lämna besked inom den närmaste tiden.

