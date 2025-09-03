Uppgifter: Därför nobbades Martínez av United

Emiliano Martínez var på väg till Manchester United.

Enligt The Mirror vände klubben på grund av målvaktens ålder och löneanspråk.

Foto: Alamy

Manchester United var på jakt efter en målvakt efter svajiga prestationer av både André Onana och Altay Bayındır, och sent på måndagskvällen säkrade ”The Red Devils” en ny keeper på transferfönstrets sista dag.

Då var det många som blev förvånade över att namnet på ryggen var Senne Lammens. Manchester United hade under en lång tid kopplats ihop med den belgiska målvakten, men klubben sades samtidigt vara överens med Aston Villa-målvakten Emiliano Martínez, 33.

Enligt The Mirror valde United att tacka nej till den 33-åriga argentinaren just på grund av hans ålder. Målvakten sågs helt enkelt som för gammal. En annan faktor till nobben var Martínez löneanspråk, som enligt tidningen låg på omkring 200 000 pund (motsvarande omkring 2,5 miljoner kronor) i veckan.

Senne Lammens har kontrakt med Manchester United fram till sommaren 2030.