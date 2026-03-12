Uppgifter: Dembeles agent i möte med City-toppen

Ousamne Dembeles agent ska ha synts i samtal med Manchester Citys sportchef Hugo Viana.

Detta enligt brittiska The Sun.

Foto: Alamy

PSG-stjärnan Ousmane Dembeles agent Moussa Sissoko ska ha synts tillsammans med Manchester Citys sportchef Hugo Viana. Mötet ska ha ägt rum i ett hotell i Madrid.

Enligt The Sun ska det inte ha varit något formellt möte. Samtidigt har Dembeles förhandlingar med Paris Saint-Germain stannat av och samtalet mellan agenten och sportchefen kan så ett frö till en potentiell affär i sommar.

Ousmane Dembele sitter på ett kontrakt till sommaren 2028.