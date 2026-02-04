Uppgifter: Dif-aktuelle Langhoff saknades på träningsläger

Peter Langhoff uppges vara på väg till Djurgården.

Dansken sakandes på Lyngbys träningsläger under tisdagen.

Det rapporterar sajten Campo.

Foto: Alamy

Lyngbys Peter Langhoff har nyligen kopplats ihop med en flytt till Djurgårdens IF. Det var Tipsbladet som avslöjade att Dif hade lagt ett bud värt 700 000 euro, eller 7,3 miljoner kronor, på mittfältaren.

Tipsbladet rapporterade även att Langhoff inte följer med på Lyngbys träningsläger på Cypern. Något som sajten Campo senare bekräftar – och att en affär verkar närma sig.

Djurgården spelar mot Västerås SK i en träningsmatch på lördag.

