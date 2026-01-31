Experten om Dif-aktuell Langhoff: ”Skulle kunna bli en stor stjärna”

Peter Langhoff har gjorts aktuell för Djurgårdens IF och Stockholmsklubben uppges ha budat på mittfältaren.

Lyckas Bosse Andersson ro denna affär i hamn verkar Djurgården göra ett riktigt kap.

– Det skulle vara en stor vinst i mina ögon. Alla danska klubbar borde vilja ha honom, säger Tipsbladet-experten Victor Samuel Risager till FotbollDirekt.

Foto: Alamy

Djurgårdens IF går mot stor omsättning i spelartruppen inför den kommande säsongen.

Flera tongivande spelare har lämnat, däribland Tokmac Nguen, Marcus Danielson, Keita Kosugi och August Priske. Stockholmsklubben har även tappat en hel del rutin i och med att Albin Ekdal lagt skorna på hyllan och Rasmus Schüller flyttat till Danmark. Samtidigt jagas Matias Siltanen för fullt och under gårdagen kunde FotbollDirekt rapportera om tre bud på mittfältaren.

Samtidigt som allt pågår kring Siltanen kan Bosse Andersson ha hittat en ny mittfältare i Danmark .

Under gårdagen kom uppgifter om att Blåränderna lagt att bud värt 6,3 miljoner kronor på Lyngby BK:s Peter Langhoff, detta enligt Tipsbladet och Expressen.

Frågan såklart då många ställer sig är, vem är den här 22-årige mittfältaren? Det har FotbollDirekt försökt att ta reda på med hjälp av dansk expertishjälp.