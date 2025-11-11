Uppgifter: Djurgården jagar Degerfors succémittback

Leon Hien har nyss säkrat allsvenskt spel med Degerfors.

Nu kan han vara påväg till en seriekonkurrent.

Detta i form av Djurgårdens IF, enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter söndagens bortaseger mot Brommapojkarna stod det till sist klart att Degerfors IF kommer att spela allsvenskt även 2026. Detta då IFK Norrköping förlorade borta mot IFK Göteborg och Öster hemma mot Djurgården.

En spelare i ”Bruket” som stått för en fin säsong är mittbacken Leon Hien, 24. Nu kan han, enligt uppgifter från Fotbollskanalen, vara på väg till en seriekonkurrent.

Detta då Djurgården sägs vara intresserade av Hien och har hört av sig till Degerfors för att låta meddela sitt intresse.

– Det är klart att det är kul att höra att folk tycker att man spelar bra fotboll. Så självklart är det kul. Men jag är Degerfors-spelare, säger Hien till sajten.

Leon Hien anslöt till Degerfors inför årets säsong från norska Odd där han tillbringade två år. Leons storebror, Isak Hien, spelade för Djurgården mellan 2020 och 2022 innan han värvades av Atalanta.





