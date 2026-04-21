Uppgifter: Dortmund leder jakten på Kanté

Borussia Dortmund jagar ny spelare.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano leder klubben jakten på Liam Claude Kanté.

Borussia Dortmund ser ut att vara på väg att göra klart med ännu en framtidsspelare. Enligt transferexperten Fabrizio Romano är klubben i pole position för att värva den lovande mittbacken Liam Claude Kanté från NK Lokomotiva Zagreb.

Flera andra klubbar följer också utvecklingen kring den unge försvararen. Bland dessa finns Bayern München, TSG Hoffenheim, Red Bull Salzburg samt ett antal italienska lag.

Kanté är endast 15 år gammal och har ännu inte debuterat i A-laget för sin nuvarande klubb. Däremot har han representerat Kroatiens U15-landslag, där han noterats för ett mål på sex framträdanden.