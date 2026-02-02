Uppgifter: Efter 11 säsonger – lagkaptenen på väg bort

Newcastles trogne lagkapten, Jamaal Lascelles, ser ut att lämna.

Enligt uppgifter är en övergång till Leicester nära för mittbacken.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv.

Newcastles lagkapten Jamaal Lascelles ser ut att ha gjort sin sista match för de svartvita. Enligt The Athletic är 32-åringen nära en övergång till Leicester City i The Championship.

Lascelles värvades från Nottingham Forest 2014 och sedan säsongen 2015/16 (efter att ha lånats tillbaka av Forest under 2014/15) har han gjort 253 matcher för klubben.

Inför 2016/17, då Newcastle gjorde sig redo för en säsong i The Championship, utnämndes Lascelles till lagkapten av den dåvarande tränaren Rafa Benitez. Med bindeln runt armen ledde han ”The Magpies” till serieseger och spel i Premier League.

Lascelles har därefter varit klubbens officiella lagkapten, men skador och en injektion av saudiskt kapital har gjort att det blivit färre och färre matcher för mittbacken. Under de fyra senaste säsongerna har 32-åringen startat endast 14 starter i Premier League. Den här säsongen har det inte blivit mer än två inhopp för mittbacken.