Uppgifter: Engelsk toppklubb vill värva McTominay
Scott McTominay har gjort stor succé i Serie A sedan flytten från Manchester United.
Nu kan det dock bli aktuellt med en flytt tillbaka till England för mittfältaren.
Tottenham uppges nämligen vara angelägna att värva mittfältaren.
Scott McTominay lämnade Manchester United för Napoli inför förra säsongen och det blev succé direkt för skotten i Italien.
Napoli vann som bekant Serie A förra säsongen och mittfältaren prisades även som årets spelare efter säsongen.
Trots succén i Italien är det nu osäkert hur länge han blir kvar där, dörren för en Premier League-comeback ser nämligen ut att vara på väg att öppnas.
Teamtalk rapporterar nämligen nu att Tottenham Hotspur är angelägna om att plocka in den förre Manchester United-mittfältaren.
McTominay som har kontrakt med Napoli fram till sommaren 2028 står den här säsongen noterad för två mål och en assist på åtta matcher i Serie A.
