Uppgifter: Engelsk toppklubb vill värva McTominay

Scott McTominay har gjort stor succé i Serie A sedan flytten från Manchester United.

Nu kan det dock bli aktuellt med en flytt tillbaka till England för mittfältaren.

Tottenham uppges nämligen vara angelägna att värva mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Scott McTominay lämnade Manchester United för Napoli inför förra säsongen och det blev succé direkt för skotten i Italien.

Napoli vann som bekant Serie A förra säsongen och mittfältaren prisades även som årets spelare efter säsongen.

Trots succén i Italien är det nu osäkert hur länge han blir kvar där, dörren för en Premier League-comeback ser nämligen ut att vara på väg att öppnas.

Teamtalk rapporterar nämligen nu att Tottenham Hotspur är angelägna om att plocka in den förre Manchester United-mittfältaren.

McTominay som har kontrakt med Napoli fram till sommaren 2028 står den här säsongen noterad för två mål och en assist på åtta matcher i Serie A.