Uppgifter: Engelska storklubbar jagar Nilson Angulo

Nilson Angulo drar till sig stort intresse från England.

Bland annat uppges Manchester United och Tottenham Hotspur vara intresserade.

Foto: Alamy

Den ecuadorianske yttern, Nilson Angulo, 22, har stått för en mycket fin säsong i Anderlecht.

Han står hittills noterad för tre mål och sju assist på 15 matcher i ligan och detta har inte gått obemärkt förbi i England.

Teamtalk rapporterar nu om stort intresse från Premier League. Bland annat så ska Manchester United och Tottenham jaga ecuadorianen.

Utöver de två storklubbarna så ska även Leeds, Brentford och Brighton finnas med i bilden.