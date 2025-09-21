Uppgifter: Engelska storklubbar tittar på Juventus-försvararen

Gleison Bremer kan komma att hamna i Premier League.

Det uppges i varje fall finnas intresse för Juventus-mittbacken.

Chelsea, Manchester United och Liverpool rapporteras vara intresserade.

Foto: Alamy

Gleison Bremer är ett viktigt namn för Juventus.

Frågan är dock ifall den italienska storklubben kommer kunna behålla brassen ifall Premier League-klubbar kommer och gör försök med honom.

Intresse från topplag i England uppges i varje fall finnas.

Teamtalk rapporterar nämligen att Liverpool, Chelsea och Manchester United ska vara intresserade av 28-åringen.

Enligt uppgifterna har samtliga klubbar scoutat honom och han sägs vara högt upp på respektive klubbs lista gällande defensiva förstärkningar.