Uppgifter: Engelska storklubbar tittar på Juventus-försvararen
Gleison Bremer kan komma att hamna i Premier League.
Det uppges i varje fall finnas intresse för Juventus-mittbacken.
Chelsea, Manchester United och Liverpool rapporteras vara intresserade.
Gleison Bremer är ett viktigt namn för Juventus.
Frågan är dock ifall den italienska storklubben kommer kunna behålla brassen ifall Premier League-klubbar kommer och gör försök med honom.
Intresse från topplag i England uppges i varje fall finnas.
Teamtalk rapporterar nämligen att Liverpool, Chelsea och Manchester United ska vara intresserade av 28-åringen.
Enligt uppgifterna har samtliga klubbar scoutat honom och han sägs vara högt upp på respektive klubbs lista gällande defensiva förstärkningar.
