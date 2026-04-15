Uppgifter: Enrique nära att förlänga med Paris Saint-Germain

Luis Enrique har tagit Paris Saint-Germain till nya höjder.

Nu kan han förlänga sitt kontrakt med huvudstadsklubben, det uppger The Telegraph.

Luis Enrique tog över Paris Saint-Germain 2023 och har sedan dess nått stora framgångar med klubben.

Hans nuvarande kontrakt löper till sommaren 2027, men mycket pekar på att han kommer stanna i klubben. Enligt The Telegraph är spanjoren nära att skriva på ett nytt avtal som sträcker sig till 2029.

Uppgifterna gör gällande att parterna i princip är överens, vilket innebär att tränaren ser ut att bli kvar i PSG under en längre tid framöver.

I går kunde klubben slå ut Liverpool i Champions Leauge och gick vidare till semifinal.