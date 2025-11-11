Uppgifter: Everton spanar på Ivan Toney
Ivan Toney ryktas återvända till Premier League.
En av klubbarna som följer anfallarens situation är Everton.
Detta enligt Sky Sports.
Ivan Toney kan göra comeback i Premier League. Anfallaren som just nu spelar i saudiarabiska Al-Ahli kopplas ihop med flertalet klubbar som uppges vilja värva honom.
Det har tidigare rapporterats om att Spurs och West Ham kan tänka sig att plocka in den förre Brentford-spelaren.
Nu rapporterar Sky Sports att ytterligare en klubb som visat intresse för honom är Everton. Ett tydligt problem för de engelska klubbarna är, enligt Sky Sports, lönen för Toney. 29-åringen har en hög lön och kontraktet med den saudiska klubben löper ut sommaren 2028.
Toney står noterad för 41 mål på 59 matcher i Al-Ahli.
