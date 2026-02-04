Uppgifter: Feyenoord visar intresse för Lingard

Jesse Lingard har varit klubblös sedan årsskiftet.

Nu kan han vara föremål för en flytt till Nederländerna.

Enligt Football Insider visar Feyenoord intresse för 33-åringen.

Foto: Alamy

Med en gedigen karriär och spel i klubbar Manchester United, Leicester, Derby, West Ham United och Nottingham Forest skrev Jesse Lingard, 33, på för Sydkoreanska FC Seoul under sommaren 2024.

Där blev det spel i 67 matcher i vilka 19 mål och tio mål innan engelsmannen lämnade klubben vid årsskiftet.

Sedan dess har den offensiva pjäsen inte skrivit på för någon ny klubb, men kan vara kvar på väg att göra det nu.

Enligt Football Insider visar Nederländska Feyenoord intresse för den förre United-spelaren och tränaren Robin van Persie uppges ha ställt frågan till 33-åringens representanter.