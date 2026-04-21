Uppgifter: Flera klubbar intresserade av 17-åring

Samuel Martínez, 17, är klubblös.

Nu uppger Ben Jacobs att flera klubbar i Europa är intresserade av talangen.

Samuel Martínez är en spelare som väcker stort intresse. Mittfältaren har nyligen lämnat Atlético Nacional i hemlandets högstaliga, vilket innebär att han kan ansluta till en ny klubb utan övergångssumma.

Enligt Ben Jacobs följs situationen noga av flera europeiska toppklubbar. Bland annat ska Bayern München, Atlético Madrid och ett antal klubbar från Premier League överväga en värvning.

