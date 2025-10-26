Uppgifter: Flera PL-klubbar vill ha Hjulmand

Intresset för Sportings lagkapten Morten Hjulmand, 26, ökar.

Enligt uppgifter från Record förbereder flera Premier League-klubbar bud under januaris transferfönster för den danske mittfältaren.



Morten Hjulmand har gjort starka intryck i Sporting och nu uppges Manchester City, Manchester United och Tottenham vara redo att slåss om mittfältaren nästa vinter.

Sporting hoppas fortfarande på att kunna förlänga med Hjulmand, men om det inte sker kan någon av de intresserade klubbarna få betala runt 80 miljoner euro (cirka 870 miljoner kronor) för att värva dansken.

Hjulmand har kontrakt med Sporting till sommaren 2028.