Uppgifter: Flera storklubbar intresserade av Dumfries
Denzel Dumfries kan vara på väg bort från Inter Milan.
Enligt uppgifter visar flera storklubbar intresse.
Denzel Dumfries har varit en nyckelspelare i Inter, men enligt uppgifter kan högerbacken lämna i sommar.
Enligt italienska medier har 30-åringen en utköpsklausul på cirka 25 miljoner euro, men den är endast giltig för utländska klubbar.
Flera klubbar i både Premier League och La Liga uppges följa situationen, samtidigt som Bayern München också visar intresse.
Dumfries har kontrakt med Inter till sommaren 2028.
