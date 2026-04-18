Uppgifter: Flera storklubbar intresserade av Dumfries

Denzel Dumfries kan vara på väg bort från Inter Milan.

Enligt uppgifter visar flera storklubbar intresse.

Denzel Dumfries har varit en nyckelspelare i Inter, men enligt uppgifter kan högerbacken lämna i sommar.

Enligt italienska medier har 30-åringen en utköpsklausul på cirka 25 miljoner euro, men den är endast giltig för utländska klubbar.

Flera klubbar i både Premier League och La Liga uppges följa situationen, samtidigt som Bayern München också visar intresse.

Dumfries har kontrakt med Inter till sommaren 2028.