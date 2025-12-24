Uppgifter: Flick och Lewandowski ska samtala om framtiden

Robert Lewandowskis framtid ska avgöras.

Detta då han och Barcelona-tränaren kommer att sätta sig ner för att diskutera framtiden inom kort.

Det rapporterar spanska Sport.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona. Sedan dess har det blivit spel i 165 matcher i vilka han har gjort 109 mål och 22 assist.

Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar. Det kan också bli det sista polacken gör i sin fotbollskarriär, i det fall att han inte får sitt avtal med ”Barca” förlängt.

Kring det rapporterade spanska Fichajes att polacken är beredd att acceptera en stor lönesänkning för att kunna skriva på ett nytt avtal med La Liga-klubben.

Nu skriver den spanska tidningen Sport att Barcelona-tränaren Hansi Flick och Lewandowski kommer att sätta sig ner för att diskutera framtiden inom kort. Detta kommer man att göra i början av nästa år, där den tyske coachen kan avgöra huruvida anfallaren är tänkt att vara med i planeringen för nästa säsong.

Tidigare har det rapporterats om att klubbar från såväl MLS, Polen, Saudiarabien och Tyskland visat intresse för 37-åringen.