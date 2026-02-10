Uppgifter: Floppen på väg bort från Malmö FF

Salifou Soumah ser ut att vara på väg bort från Malmö FF.

En flytt till Polen uppges vara nära enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Salifou Soumah plockades in av Malmö FF för 15 miljoner kronor förra sommaren.

22-åringen har dock haft det svårt och nu bara ett drygt halvår senare så ser han ut att lämna klubben.

Expressen rapporterar denna tisdag att Soumah är nära en flytt till den polska klubben Radomiak Radom.

Den polska klubben och Malmö FF ska vara i långt gångna samtal gällande yttern.

Enligt uppgifterna väntas affären till att börja med handla om ett lån och Soumah väntas inom kort lämna Malmö FF:s träningsläger för att slutföra övergången.