Uppgifter: Förre AIK-tränaren nära nytt uppdrag

Bartosz Grzelak är nära en ny klubb.

Svensken uppges ta över polska Cracovia.

Det rapporterar Expressen.

Bartosz Grzelak har varit utan ett uppdrag sedan han lämnade ungerska Ujpest i mars förra året.

Nu rapporterar Expressen att Grzelak är nära ett nytt tränaruppdrag. Tidningen uppger att svensken tar över Cracovia i den polska högstaligan och att parterna är överens om ett långt kontrakt.

Cracovia ligger på en 13:e plats i den inhemska ligan med fem omgångar kvar.

Grzelak har tidigare varit tränare för Fehervar och AIK.