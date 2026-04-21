Uppgifter: Förre MFF-profilen bryter efter en månad

Patriot Sejdiu lämnade Sverige för rumänska Uta Arad.

Nu har 25-åringen brutit efter drygt en månad.

Klubben har skulder till Fifa, rapporterar Aftonbladet.

I fjol var Patriot Sejdiu utlånad av Malmö FF till Östers IF. Vid årsskiftet löpte kontraktet ut med MFF och i mars blev yttern klar för Uta Arad i Rumänien.

Hittills har det inte blivit några matcher i den rumänska klubben och enligt Aftonbladet har klubben inte hunnit registrera Sejdiu i tid. Samtidigt har Uta Arad skulder hos Fifa vilket gjort att parterna brutit kontraktet.

Aftonbladet uppger att Sejdiu väntas resa hem till Sverige inom den närmsta tiden.

25-åringen har tidigare spelat i klubbar som Roda JC och NAC Breda.