Uppgifter: Förre Norrköping-backen aktuell för Everton

Han lämnade IFK Norrköping för Nice under sommaren.

Nu kan en ny flytt vara aktuell för Kojo Peprah Oppong.

Detta till Everton, enligt Africa Foot.

Foto: Alamy

Det var under sommaren som mittbacken Kojo Peprah Oppong lämnade IFK Norrköping för franska OGC Nice.

Sedan dess har Ghananen gått rakt in i Ligue 1-klubbens startelva och har så här långt fått göra tolv framträdanden.

Nu kan dock 21-åringen vara aktuell för en ny flytt, om man får tro Africa Foot. De skriver att Premier League-klubben Everton är intresserade av att värva Oppong och att de är redo att betala åtta miljoner euro, omkring 87 miljoner kronor, för att få igenom en värvning.

Vad gäller det potentiella avtalet ska det finnas diskussioner om ett femårskontrakt som är värt omkring 27 miljoner kronor per år för Oppong.

Kojo Peprah Oppongs kontrakt med OGC Nice sträcker sig fram till sommaren 2029.