Uppgifter: Friedrich ser ut att återvända till Malmö FF

Han spelar just nu för finska HJK, men inte länge till.

Enligt Futishuhut kommer Ricardo Friedrich att återvända till Malmö FF efter säsongen.

Detta då Helsingfors-klubben inte har för avsikt att köpa loss brassen.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som det stod klart att Ricardo Friedrich, 32, lånades ut från Malmö FF till finska HJK. Detta under ett avtal som sträcker sig fram till slutet av säsongen.

Snart löper den brasilianska keeperns låneavtal ut med den finska klubben – och han ser inte ut att stanna.

Detta om man får tro Futishuhut.com som skriver att att HJK inte har för avsikt att köpa loss MFF-keepern och att de letar efter en ny målvakt. Således lutar det mesta åt att Friedrich återvänder till de Himmelsblå inför nästa säsong.

Med Malmö FF har Ricardo Friedrich kontrakt fram till slutet av 2026.