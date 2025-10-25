Uppgifter: Gabriel Jesus vill stanna i Arsenal

Gabriel Jesus har inte spelat den här säsongen på grund av en korsbandsskada.

Men brassen vill fortsatt bli kvar i Arsenal till hans kontrakt löper ut.

Det rapporterar ESPN.

Foto: Alamy

I januari året åkte Gabriel Jesus på en tuff korsbandsskada. Den brasilianska yttern har inte kunnat spela en enda match den här säsongen.

Enligt tidigare uppgifter kan Arsenal överväga att släppa Jesus redan i januari och dessutom för ett lägre pris för att bli av med honom.

Nu rapporterar ESPN att brassen själv väldigt gärna vill bli kvar i ”Gunners”.

– Jag ser mig inte utanför klubbens planer. Jag har ett kontrakt till 2027, och om det inte förnyas då kommer jag att vara i klubben åtminstone till 2027, säger han enligt ESPN.

Jesus kom till England och Premier League 2017 efter att ha lämnat Palmeiras. Jesus öppnar för att någon gång återvända hem till den brasilianska klubben.

– Palmeiras intresse kommer alltid att finnas där, både från dem och från mig.

Gabriel Jesus står noterad för 26 mål och 20 assist på 96 matcher i Arsenal.