Uppgifter: Gais-försvararen högaktuell för flytt till Italien

Gais riskerar att tappa en av sina mittbackar.

Detta i form av Anes Cardaklija som kan flytta till Spezia.

Det rapporterar italienska Il Secolo XIX.

Foto: Bildbyrån

Sedan sensommaren 2022 har Anes Cardaklija, 20, spelat för Gais A-lag och varit med klubben på resan från ettan, till superettan och allsvenskan.

Nu kan han snart vara förlorad.

Enligt Il Secolo XIX är Serie B-klubben Spezia i långt gångna förhandlingar om en transfer för mittbacken.

Vidare rapporterar Tuttomercatoweb att flera tyska klubbar, som Köln, Stuttgart och Borussia Mönchengladbach, även visar intresse för 20-åringen. Just nu ska dock Spezia vara i ”pole position” och vill låna in Cardaklija med en köpoption samt inkluderade bonusar.

Anes Cardaklijas kontrakt med Gais sträcker sig fram till slutet av 2028. Under fjolåret spelade mittbacken nio matcher för den allsvenska trean.