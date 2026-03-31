Uppgifter: Grönt ljus från De Zerbi – tar över Spurs

Han har uppgetts vara villig att ta över klubben på längre sikt.

Nu har Roberto De Zerbi kommit överens med Tottenham Hotspur om en anställning.

Det rapporterar italienska Sky Sports.

Tottenham Hotspur befinner sig i ett prekärt läge i Premier League och valde, så sent som i söndags, att sparka huvudtränare Igor Tudor – efter 44 dagar på posten.

Efter det har flera brittiska medier rapporterat den nuvarande assisterande tränaren Bruno Saltor ta över laget på interimbasis, fram till det att man har gjort klart med en mer permanent ersättare.

Denna har man också gjort klart med nu, enligt italienska Sky Sports. Enligt tidigare rapporter hade Spurs identifierat Roberto De Zerbi som sitt förstaval på tränarposten. Nu har både han och klubben kommit överens om ett femårsavtal som börjar att gälla direkt, enligt Fabrizio Romano.

Ser man till lönelistan kommer De Zerbi att bli den näst bästa betalda tränaren i hela Premier League – efter Pep Guardiola i Manchester City.

Roberto De Zerbi har tidigare tränat klubbar som Brighton och Marseille, som han valde att lämna så sent som i februari.



