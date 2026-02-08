Uppgifter: Hammarby har budat på Georgi Minoungou

Hammarby uppges vara ute efter Seattle Sounders Georgi Minoungou.

Nu har man lagt ett bud på yttern, enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det var i fredags som uppgifter gjorde gällande att Hammarby visade intresse för Seattle Sounders Georgi Minoungou, 23.

Nu har man också tagit ett steg framåt kring en eventuell värvning.

Detta då man, enligt Expressen, har lagt ett bud på yttern i förhoppning om att ersätta den Como-flyktande Adrian Lahdo. Budet ska ligga på omkring en miljon euro, eller elva miljoner kronor, och förhandlingarna har därmed inletts.

Georgi Minoungou står noterad för tre mål och sju assist på 63 matcher för Seattle Sounders sedan han anslöt under sommaren 2024.



