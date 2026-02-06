Uppgifter: Bajen kan värva MLS-spelare

Hammarby har sålt Adrian Lahdo.

Nu är klubben på jakt efter en ersättare.

Enligt uppgifter från Expressen är Georgi Minoungou en tänkbar värvning.

Foto: Alamy

Hammarby IF slog rekord när man sålde Adrian Lahdo till Como på transferfönstrets sista dag.

Klubben vill nu värva en ersättare och enligt uppgifter från Expressen är en MSL-spelare på ”Bajens” radar. Det rör sig om Georgi Minoungou, 23 från Seattle Sounders. Hammarbys intresse ska enligt uppgifterna vara konkret och klubben kan lägga ett bud.

Hammarby ska ha fler alternativ om den amerikanska klubben inte är villig att släppa 23-åringen.

Han har gjort tre mål och sju assist på 63 matcher för Seattle Sounders.