Uppgifter: Han är Evertons prioritet i sommar

Liam Delap har inte fått det att stämma i Chelsea.

Till sommaren kan han vara på väg att lämna London-klubben.

Då har Everton gjort honom till sin prioritet i sommarfönstret.

Foto: Bildbyrån

Liam Delap gjorde succé i Ipswich Town förra säsongen och under sommaren köptes han loss av Chelsea. Däremot har skadeproblem minimerat chanserna till speltid i Londonklubben och redan efter en säsong kan Delap vara aktuell för en flytt.

Enligt tidigare uppgifter väntas 23-åringen väntas lämna storklubben under sommaren. Då har också flera klubbar skrivit upp sig på intresselistan, i form av Manchester United, Newcastle United, Everton, Sunderland och Brighton.

I dag rapporterar Football Insider att en av klubbarna har gjort Delap till sin prioritet i sommar. Klubben det handlar om är Everton och Chelsea sägs vara villiga att släppa sin anfallare som har bidragit med två mål på 24 matcher denna säsong.

Liam Delaps kontrakt med Chelsea sträcker sig fram till sommaren 2031.